Милявская и Стриженова захотели похудеть и станцевать с Цискаридзе
Российские звезды в комментариях на странице педагога и танцора Николая Цискаридзе заявили, что хотели бы с ним станцевать.
Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России разместил в Instagram «цискаризм» — крылатое выражение о том, что прыгнуть может каждый дурак, а приземлиться — единицы.
В комментариях откликнулись телеведущая Екатерина Стриженова и певица Лолита Милявская.
— Коля, я сброшу 20 кило и тоже приду на урок, можно? — написала Стриженова.
Милявская заявила, что встанет рядом с ним «в любую позицию» и «любое бревно затанцует» под взглядом Цискаридзе. Поклонники неоднократно отмечали, что Милявская похудела во время карантина.
Ранее артист уже поднимал певиц Теону Контридзе и Полину Гагарину.
Артист неоднократно говорил, что танцор поднимает не вес, а характер.
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