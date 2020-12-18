Милявская и Стриженова захотели похудеть и станцевать с Цискаридзе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские звезды в комментариях на странице педагога и танцора Николая Цискаридзе заявили, что хотели бы с ним станцевать.

Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России разместил в Instagram «цискаризм» — крылатое выражение о том, что прыгнуть может каждый дурак, а приземлиться — единицы.

В комментариях откликнулись телеведущая Екатерина Стриженова и певица Лолита Милявская.

— Коля, я сброшу 20 кило и тоже приду на урок, можно? — написала Стриженова.

Милявская заявила, что встанет рядом с ним «в любую позицию» и «любое бревно затанцует» под взглядом Цискаридзе. Поклонники неоднократно отмечали, что Милявская похудела во время карантина.

Ранее артист уже поднимал певиц Теону Контридзе и Полину Гагарину.

Артист неоднократно говорил, что танцор поднимает не вес, а характер.

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