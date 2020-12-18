Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Милявская и Стриженова захотели похудеть и станцевать с Цискаридзе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Милявская и Стриженова захотели похудеть и станцевать с Цискаридзе

Виктория Федотова

Звезды

Российские звезды в комментариях на странице педагога и танцора Николая Цискаридзе заявили, что хотели бы с ним станцевать.

Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России разместил в Instagram «цискаризм» — крылатое выражение о том, что прыгнуть может каждый дурак, а приземлиться — единицы.

В комментариях откликнулись телеведущая Екатерина Стриженова и певица Лолита Милявская.

— Коля, я сброшу 20 кило и тоже приду на урок, можно? — написала Стриженова.

Милявская заявила, что встанет рядом с ним «в любую позицию» и «любое бревно затанцует» под взглядом Цискаридзе. Поклонники неоднократно отмечали, что Милявская похудела во время карантина.

Ранее артист уже поднимал певиц Теону Контридзе и Полину Гагарину.

Артист неоднократно говорил, что танцор поднимает не вес, а характер.

Читайте также: Цискаридзе ответил хейтерам на обвинения в лишнем весе и танцах с певицами

Лолита МилявскаяНиколай Цискаридзесоцсети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Все мнения
О проекте