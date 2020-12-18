Двигатель для новой ракеты «Союз-5» испытали в России

Фото: roscosmos.ru / Госкорпорация «Роскосмос»

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5». Об этом в пятницу, 18 декабря, в своем Twitter-аккаунте сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, все параметры двигателя в норме. Он будет использован на новейшей ракете-носителе «Союз-5».

И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: "Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме.

Двигатель будет использован на новейшей ракете-носителе "Союз-5". pic.twitter.com/f4wggYVRKY — РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о создании супертяжелой ракеты «Ангара-А5В». Также в понедельник, 14 декабря, произошел запуск ракеты носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

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