Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Двигатель для новой ракеты «Союз-5» испытали в России
Фото: roscosmos.ru / Госкорпорация «Роскосмос»

Двигатель для новой ракеты «Союз-5» испытали в России

Кирилл Николаев

Технологии

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5». Об этом в пятницу, 18 декабря, в своем Twitter-аккаунте сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, все параметры двигателя в норме. Он будет использован на новейшей ракете-носителе «Союз-5».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о создании супертяжелой ракеты «Ангара-А5В». Также в понедельник, 14 декабря, произошел запуск ракеты носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

Читайте также: Ракеты «Ангара» для Минобороны начнут поставлять в 2022 году

РоскосмосДмитрий Рогозинракета
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте