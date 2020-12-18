Расписание электричек Горьковского направления изменится 19 и 20 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Расписание ряда электричек на Горьковском направлении изменится 19 и 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

— Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведены ряд пригородных поездов между Москвой и Балашихой и несколько электричек в Железнодорожный и обратно, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Временные изменения в расписании связаны с работами на участке Реутово — Балашиха, которые будут проводиться с 19 декабря с 00:30 до 00:30 21 декабря.

Сообщается, что во время действия измененного расписания будут курсировать компенсационные автобусы между станциями Реутово и Балашиха.

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