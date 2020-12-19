«А тебе не нужен молодой человек?»: Харламов обратился к певице Zivert

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Камеди Клаб» на телеканале ТНТ предложил встречаться певице Юлии Зиверт после новостей о том, что она заработала за прошлый год более трех миллионов долларов, по данным журнала «Форбс».

— А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек, — шутливо поинтересовался Харламов, цитируя песню артистки.

В ответ на это певица заверила, что, по данным «Форбс», ей не нужен сейчас молодой человек. Она пояснила, что в такой ситуации быть одиноким лучше всего.

Кадр из видео «Алена, блин!»

Юлия Зиверт рассказала, что тратит деньги на вещи и старается сделать свою семью счастливой. Певица живет с мамой, сестрой и собакой.

— А как устроиться к вам собакой? — в шутку спросил второй ведущий «Камеди Клаб» Павел Воля.

Напомним, шоумен Гарик Харламов недавно развелся со своей женой, актрисой Кристиной Асмус. У пары есть дочь Анастасия, которая сейчас живет вместе с мамой.

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