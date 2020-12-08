СМИ: Подруга Асмус назвала истинную причину развода актрисы с Харламовым

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Приятельница актрисы Кристины Асмус озвучила истинную причину ее развода с шоуменом Гариком Харламовым. Об этом сообщает портал Popcake.

По словам девушки, артистку не устраивала внешность экс-супруга. Она нередко обвиняла юмориста в том, что тот перестал следить за собой и выглядеть привлекательно.

— Кристину раздражали его живот, полнота, неопрятность, одышка. Они поженились, когда Гарик был худеньким, но уже на стадии развода он не выглядел привлекательным мужчиной. Это была одна из причин развода. Рядом с красивой девушкой должен быть красивый мужчина, а не бегемот, — отметила подруга Асмус.

Ранее коллега Харламова Павел Воля в ироничной манере прокомментировал состояние шоумена после развода с женой. Он подчеркнул, что Харламов «сопли на кулак наматывает».

Также Воля высмеял Харламова, назвав в шуточной манере причину его разрыва с супругой. По мнению комика, виной стал телефон, в котором Гарик сидел целыми днями, не уделяя супруге внимания.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

Читайте также: Таролог рассказала, как долго продлится «темный период» в жизни Кристины Асмус