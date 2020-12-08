Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Подруга Асмус назвала истинную причину развода актрисы с Харламовым
Фото: instagram.com/garikkharlamov

СМИ: Подруга Асмус назвала истинную причину развода актрисы с Харламовым

Юлия Захарова

Звезды

Приятельница актрисы Кристины Асмус озвучила истинную причину ее развода с шоуменом Гариком Харламовым. Об этом сообщает портал Popcake.

По словам девушки, артистку не устраивала внешность экс-супруга. Она нередко обвиняла юмориста в том, что тот перестал следить за собой и выглядеть привлекательно.

— Кристину раздражали его живот, полнота, неопрятность, одышка. Они поженились, когда Гарик был худеньким, но уже на стадии развода он не выглядел привлекательным мужчиной. Это была одна из причин развода. Рядом с красивой девушкой должен быть красивый мужчина, а не бегемот, — отметила подруга Асмус.

Ранее коллега Харламова Павел Воля в ироничной манере прокомментировал состояние шоумена после развода с женой. Он подчеркнул, что Харламов «сопли на кулак наматывает».

Также Воля высмеял Харламова, назвав в шуточной манере причину его разрыва с супругой. По мнению комика, виной стал телефон, в котором Гарик сидел целыми днями, не уделяя супруге внимания.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

Читайте также: Таролог рассказала, как долго продлится «темный период» в жизни Кристины Асмус

Гарик ХарламовКристина Асмусразвод
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте