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Таролог рассказала, как долго продлится «темный период» в жизни Кристины Асмус
Фото: instagram.com/asmuskristina

Таролог рассказала, как долго продлится «темный период» в жизни Кристины Асмус

Кирилл Николаев

Звезды

У актрисы Кристины Асмус началась черная полоса в жизни. Она развелась с юмористом Гариком Харламовым и получила травму на съемках. Таролог Марианна Абравитова рассказала, когда актриса сможет преодолеть все трудности.

По ее словам, неудачный период в жизни Асмус продлится до середины весны 2021 года. В настоящее время актрисе не стоит тратить много энергии и эмоций на решение проблем. Асмус нужно поберечь силы, чтобы позднее реализовать свой потенциал.

— Выход будет стремительным, ярким, как свет в конце тоннеля или выход из черной пещеры на божий свет. Жизнь компенсирует ей все потери, которые ждали ее в этот темный период, — цитирует Абравитову Пятый канал.

Она добавила, что Асмус еще покажет себя во всей красе. Это касается профессии, личной жизни и материальной составляющей.

Ранее Асмус намекнула на давние проблемы в отношениях с Гариком Харламовым.

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