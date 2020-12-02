«Все больнее и больнее»: Асмус пожаловалась на бесчеловечность окружающих

Фото: instagram.com/asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус растрогала подписчиков жалобным постом. Она призналась, что слишком устала от безрадостной жизни.

За последние несколько дней, пишет артистка в Сети, ей стало не хватать счастья и простых человеческих эмоций.

— Меня просто выворачивает… Как же мало людей среди людей. Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее... — подписала публикацию Асмус в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях поклонники актрисы пожелали ей не падать духом и выразили уверенность, что жизнь наладится.

Ранее Асмус намекнула на давние проблемы в отношениях с бывшим мужем — юмористом Гариком Харламовым. Они поженились в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

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