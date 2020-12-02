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«Все больнее и больнее»: Асмус пожаловалась на бесчеловечность окружающих
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Все больнее и больнее»: Асмус пожаловалась на бесчеловечность окружающих

Ростислав Зубков

Звезды

Известная российская актриса Кристина Асмус растрогала подписчиков жалобным постом. Она призналась, что слишком устала от безрадостной жизни.

За последние несколько дней, пишет артистка в Сети, ей стало не хватать счастья и простых человеческих эмоций.

— Меня просто выворачивает… Как же мало людей среди людей. Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее... — подписала публикацию Асмус в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях поклонники актрисы пожелали ей не падать духом и выразили уверенность, что жизнь наладится.

Ранее Асмус намекнула на давние проблемы в отношениях с бывшим мужем — юмористом Гариком Харламовым. Они поженились в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

Читайте также: «Гарик, мне плохо!»: Воля назвал причину развода Харламова и Асмус

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