Два проекта «Цветочного джема» стали лауреатами премии в области ландшафтной архитектуры

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сразу два проекта Открытого международного конкурса и фестиваля правительства Москвы «Цветочный джем» стали лауреатами XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. В частности, онлайн-серия образовательных программ «Цветочного джема» одержала победу в номинации «Лучший фильм, теле- и радиопередача».

Кроме того, первое место занял специальный проект парка для одного из жилых районов столицы, созданный под руководством известного британского архитектора и урбаниста Питера Финка. Над ним работали российские и итальянские дизайнеры. Так, в парке предусмотрены современные детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, травяные холмы и зеленые кровли, многофункциональное спортивное поле, березовая роща. В оргкомитете рассчитывают на то, что в 2021 году парк будет построен.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, «Цветочный джем» является не просто фестивалем, благодаря которому общественные пространства Москвы украшают сады талантливых ландшафтных архитекторов. Он отметил, что это также большая образовательная программа с участием ведущих мировых специалистов.

Всего в 2020 году в образовательных программах «Цветочного джема» поучаствовали свыше 20 наиболее авторитетных спикеров в своей области из десяти стран мира. Всего состоялось более 16 часов прямых трансляций в социальных сетях и на YouTube-канале «Цветочного джема».

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