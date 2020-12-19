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«Успели в больницу»: Тодоренко рассказала об инциденте с сыном на отдыхе
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Успели в больницу»: Тодоренко рассказала об инциденте с сыном на отдыхе

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам о неприятном инциденте, который произошел с ее сыном во время отдыха в Индонезии. Мальчик попал в больницу с травмой лица.

— Уже успели попасть в индонезийскую больницу, так как Михаил Владиславович решил упасть лицом на бортик бассейна в попытке удрать от мамы, — написала Тодоренко в Instagram-аккаунте.

Телеведущая поспешила успокоить подписчиков и рассказала, что врач отпустил их домой с назначением лечения.

Также звезда «Орла и решки» сообщила, что ищет на острове красивые места. Она заинтриговала читателей, упомянув, что в ее новом проекте центральное место будет отведено взгляду на жизнь ее маленького сына.

«Ох, Регин, эти мальчишки... Наш сегодня двухметровую елку на себя свалил»; «Берегите маленького Мишутку!»; «Лапочка такой»; «Здоровья Мишутке», — поддержали ведущую подписчики.

Ранее на Тодоренко обрушился шквал критики за фото, сделанное в салоне бизнес-класса самолета.

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больницаотдыхРегина Тодоренко
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