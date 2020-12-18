«Решила выпендриться»: Тодоренко разгневала поклонников фотографией из салона самолета

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию, сделанную в салоне бизнес-класса самолета, чем обрушила на себя шквал критики от подписчиков.

На снимке Регина и ее маленький сын уютно устроились в премиальных креслах.

— Написать пост о том, как я летаю с Михаилом Владиславовичем в самолете? Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна, — написала звезда рядом с фото.

Однако подписчики ведущей не нашли пользы в подобной информации. Напротив, они увидели в этом посте повод оскорбиться.

«А вы знаете, что такое лететь на переполненной «Победе» 4,5 часа с ребенком на коленях? Вот как с таким справиться, я бы с удовольствием прочитала»; «Когда полетите с сыном экономом «Аэрофлота» или «России» какой-нибудь, когда как селедки в бочке, вот тогда и напишите»; «Это просто «нет денег на хлеб? ешьте пирожные!». Ваш аккаунт был близок людям, а сейчас, видимо, вы его ведете для своих подружек-хохотушек»; «Решила выпендриться», — отреагировали фолловеры.

Однако звезда не полезла за словом в карман.

— Начинаю снимать фильм «Что делать, чтобы летать бизнес-классом»? Илон Маск родился и жил в Африке. Получилось ведь у него что-то? — парировала она.

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