Хиромант рассказал, как распознать изменщика по рукам

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Хиромант Иван Громов объяснил, какие особенности строения руки выдают в мужчине склонность к адюльтеру.

Так, выделяющиеся на ладони холмы Луны и Венеры являются яркими признаками любвеобильности у мужчин, утверждает эксперт. Такие люди вечно стремятся к новым ощущениям, и их редко устроят длительные отношения с одним партнером.

Выдать изменщика способна и форма его мизинца. Короткий, вывернут в ту или иную сторону, выделяющийся на фоне других пальцев мизинец говорит о склонности человека к предательству.

— Такой мизинец называют «пальцем лжеца», — уточнил Громов.

Еще одним признаком любвеобильности у представителей сильного пола считается линия головы на ладони, которая резко уходит вниз по руке. Это можно наблюдать у эмоционально неуравновешенных людей, способных на спонтанные поступки, к которым зачастую относится и измена, сообщил собеседник 5-tv.ru.

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