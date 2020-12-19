Летевший в Уфу самолет совершил вынужденную посадку в Сургуте

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Пассажирский «Боинг-735» сделал вынужденную посадку в Сургуте. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщают данные сайта Flight Radar.

Самолет летел из красноярской Игарки в Уфу. Причиной посадки стал сработавший датчик неисправности наддува. В интересах безопасности командир экипажа принял решение произвести посадку в Сургуте.

Как уточняет источник Интерфакса, пассажирский «Боинг» сел штатно. На борту находился 121 человек, из них пятеро — члены экипажа.

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