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Неизвестные нанесли тяжкие телесные повреждения двум горожанам на востоке Москвы
Фото: depositphotos.com

Неизвестные нанесли тяжкие телесные повреждения двум горожанам на востоке Москвы

Руслан Давлетшин

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Рубцов переулок, 4 Карта всех событий

Неизвестные нанесли тяжкие телесные повреждения двум гражданам в центре столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в субботу, 19 декабря.

Инцидент произошел в районе дома № 4 в Рубцовом переулке.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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