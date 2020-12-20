Новый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Восточном Измайлове

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Верхняя Первомайская, дом 48, строение 1/3 Карта всех событий

В Восточном Измайлове открылся обновленный центр амбулаторной онкологической помощи. Он был построен на базе Городской клинической больницы № 57 имени Д. Д. Плетнева.

Центр рассчитан на прием 900 человек в день. В медучреждении оказывают медицинскую помощь на всех этапах лечения. Пациентов обследуют, назначают лечение, проводят химио- и лучевую терапию, а также оказывают диспансерное наблюдение.

В центре обустроены палаты с современными креслами и кроватями. Они отвечают всем требованиям проведения курсов химиотерапии в условиях пандемии COVID-19. Дневной стационар сможет принять 24 пациента в день.

В новом здании центра введена понятная навигация по просторным холлам и современным кабинетам врачей. В центре есть пандусы и два пассажирских лифта. На первом этаже расположена аптека Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы, где можно приобрести необходимые лекарства.

— Мы продолжаем развитие онкологической службы по новому стандарту, в соответствии с которым пациенты могут получать медицинскую помощь на всех этапах — от обследования, лечения, проведения химио- и лучевой терапии до диспансерного наблюдения пациентов в структуре одной медицинской организации. Такой подход позволяет сократить время постановки диагноза, а значит, быстрее начать лечение, — сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева.

Больница расположена по адресу Верхняя Первомайская, дом 48, строение 1/3. В здании провели капитальный ремонт и оборудовали его современной техникой, передает официальный сайт мэра Москвы.

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