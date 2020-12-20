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Народный календарь. Что защитит от негатива 21 декабря
Фото: vk.com/siayskaya

Народный календарь. Что защитит от негатива 21 декабря

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 21 декабря считается днем преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской. Девушки в этот день защищались от порчи и сглаза свою красоту. Они завязывали за запястье шелковую нить и занимались рукоделием.

У каждой девушки к моменту замужества должно было быть приданое, поэтому они активно шили, ткали и пряли в декабре. На женской одежде вышивались орнаменты, которые не только украшали ее, но и оберегали от сглаза. Вышитые птицы, солнце и деревья символизировали счастье и плодородие.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что защитит от негатива 21 декабря

Приметы погоды гласили, что если в этот день вьюга, то лето будет дождливым. Если поют синицы, грядет мороз. Если в этот день морозно и тихо, то зима будет мягкой.

21 декабря отмечается День зимнего солнцестояния. В народе его называют как самый короткий день и самая продолжительная ночь в году.

129 лет назад состоялся первый в истории баскетбольный матч в США.107 лет назад в американской газете напечатан первый кроссворд. 26 лет назад академия российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».

В этот день родились советский государственный и политический деятель Иосиф Сталин, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский, актрисы Зоя Федорова и Ольга Аросева, дипломат Дмитрий Рогозин.

Именины отмечают Кирилл, Анфиса.

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