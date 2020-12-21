Москвичи могут заменить просроченные водительские права в центрах госуслуг

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Жителям столицы, имеющим водительское удостоверение с истекшим сроком годности, нужно заменить документ до конца 2020 года. Это можно сделать в городских центрах госуслуг «Мои документы».

Если срок использования водительских прав истек в период с 1 февраля по 15 июля этого года, то они действуют до конца года. С 1 января 2021 года водителю с просроченными правами грозит административная ответственность.

Так, в центрах «Мои документы» москвичи могут оформить или заменить водительское удостоверение без привязки к месту регистрации на территории РФ в течение девяти дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством; старые права (при замене); фотографию в цветном или черно-белом варианте на матовой фотобумаге размером 35 на 45 миллиметров (в случае выдачи международного водительского удостоверения).

Для того, чтобы оформить права национального или международного образца, нужно записаться на портале mos.ru или gosuslugi.ru, выбрать удобную дату и прийти в офис.

Также в центрах «Мои документы» горожане могут получить помощь по возникшим проблемам и оформить документы в рамках жизненной ситуации «Я — автомобилист». Например, москвичи подают документы на замену или восстановление водительских прав и получают данные об административных правонарушениях, передает официальный сайт мэра столицы.

Пакет необходимых документов доступен на сайте md.mos.ru в разделе «Каталог услуг» — «Жизненные ситуации».

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