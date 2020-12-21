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Скончался один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Скончался один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Общество

Один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83 году жизни. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил режиссер Владимир Тарасов в понедельник, 21 декабря.

По его словам, Аленксандр Курляндский был замечательным автором. Он до последнего работал над мультфильмом.

— Мы вместе с ним делали две серии (Ну, погоди! — прим. «ВМ») — последние при жизни Вячеслава Михайловича Котеночкина. Конечно, печально и грустно. Уходят корифеи своего дела, таких уже не осталось. Грустит и волк, грустит и заяц. Что делать..., — сказал Владимир Тарасов.

Александр Курляндский дебютировал в мультипликации первым выпуском мультсериала «Ну, погоди». Кроме того, писатель был создателем «Великолепного Гоши» и мультфильма «Возвращение блудного попугая» .

Писатель создал четыре повести по мотивам приключений попугая Кеши, кота Василия и вороны Клары. Также он писал юмористические рассказы, которые легли в основу некоторых серий киножурнала «Ералаш».

смертьписатель«Ну, погоди»
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