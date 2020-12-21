Скончался один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский

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Один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83 году жизни. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил режиссер Владимир Тарасов в понедельник, 21 декабря.

По его словам, Аленксандр Курляндский был замечательным автором. Он до последнего работал над мультфильмом.

— Мы вместе с ним делали две серии (Ну, погоди! — прим. «ВМ») — последние при жизни Вячеслава Михайловича Котеночкина. Конечно, печально и грустно. Уходят корифеи своего дела, таких уже не осталось. Грустит и волк, грустит и заяц. Что делать..., — сказал Владимир Тарасов.

Александр Курляндский дебютировал в мультипликации первым выпуском мультсериала «Ну, погоди». Кроме того, писатель был создателем «Великолепного Гоши» и мультфильма «Возвращение блудного попугая» .

Писатель создал четыре повести по мотивам приключений попугая Кеши, кота Василия и вороны Клары. Также он писал юмористические рассказы, которые легли в основу некоторых серий киножурнала «Ералаш».