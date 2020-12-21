Мораторий на введение курортного сбора в Крыму продлили до 2022 года

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Мораторий на введение курортного сбора в Крыму продлили на год — до 1 мая 2022 года. Соответствующее решение было принято на сессии крымского парламента в понедельник, 21 декабря.

В пояснительной записке к закону говорится о том, что решение о переносе срока введения курортного сбора связано со значительным количеством обращений представителей турбизнеса и рядом других факторов. По мнению парламентариев, введение курортного сбора в 2021-м привело бы к рискам перераспределения туристического потока в так называемый теневой сектор средств размещения.

Ранее с инициативой о продлении на год моратория на введение курортного сбора выступил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Напомним, эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, при этом в Крыму введение сбора изначально было отложено до 1 мая 2021 года.

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