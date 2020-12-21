ФАС признала сервис Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

Фото: fas.gov.ru/ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис Booking.com нарушившим антимонопольное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что указанная компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах и иных средствах размещения. По данным ФАС, организация навязывала российским отелям невыгодные условия договоров. В соответствии с этими документами гостиницы были должны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

В ФАС уточнили, что выдадут Booking.com предписание о прекращении действий, которые нарушают антимонопольное законодательство. В частности, антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете в отношении цен и условий, передает агентство городских новостей «Москва».

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