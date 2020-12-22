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Сони Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
Фото: moscowzoo.ru / Официальный сайт Московского зоопарка

Сони Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

Виктория Родимкина

Город

Сони впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 22 декабря.

Специалисты периодически заглядывают в дуплянку к соне-полчку, чтобы узнать, как она устроилась на зимовку. Совсем недавно они увидели, что зверьки уже готовы к спячке. На данный момент сони уже окончательно погрузились в зимний сон. В течение зимы состояние зверьков будет находиться на контроле.

В зоопарке пояснили, что для комфортного зимнего сна им нужна более высокая температура, чем на улице. Поэтому дуплянка утепляется шерстью и сверху засыпается дубовыми листьями.

— В зоопарке нет проблем с пропитанием и с низкими температурами, но мы все равно стараемся не нарушать естественные процессы в жизни животных. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения, — уточнили в сообщении.

К моменту спячки сони набирают достаточный жировой запас. Они не делают никаких кормовых запасов, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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