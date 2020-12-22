«Ради тебя!»: Киркоров показал страстный поцелуй со Стоцкой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал фото, на котором запечатлен страстный поцелуй артиста с Анастасией Стоцкой. Соответствующий пост появился на странице поп-короля в социальной сети Instagram.

Снимок звезды сделали в декорациях мюзикла «Шахматы», в котором задействованы обе знаменитости. Киркоров, не снимая очков, поцеловал певицу, нежно придерживая ее за плечо.

— Все, что происходило на этих выходных, было ради тебя! — подписал пост исполнитель.

Поклонники оценили фотографию и осыпали звезд комплиментами.

«Красивые»; «Хорошая пара»; «Ух ты... Жаришка. Очень Красивые»; «Романтично и красиво»; «Ого-го-о-ошеньки!» — отметили фолловеры.

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