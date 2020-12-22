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«Как ты хотела»: Бородина устроила сюрприз младшей дочери в честь первого юбилея
Фото: instagram.com/borodylia

«Как ты хотела»: Бородина устроила сюрприз младшей дочери в честь первого юбилея

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина показала поклонникам, какой сюрприз устроила младшей дочери Теоне в честь ее дня рождения. Этим она поделилась с фолловерами в социальной сети Instagram.

Сначала артистка опубликовала архивные фото, на которых была запечатлена во время беременности дочкой, а потом показала именинницу в младенчестве. Родители устроили Теоне сюрприз: утром вся гостиная была украшена воздушными шариками. Также по дому были расставлены огромные коробки с подарками.

— Тея! Ну иди, подходи, там твои подарки, — сказала Ксения.

Курбан, супруг Бородиной, подарил девочкам огромные букеты цветов. Он запечатлел именинницу с сестрой и своим сыном Омаром от первого брака. Потом Теона стала осматривать дом. Она пришла в восторг от такого количества шариков.

— Все, как ты хотела, — одни Микки-Маусы, — заявила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина приобрела модные в этом сезоне брендовые валенки, стоимость которых составляет 130 тысяч рублей.

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