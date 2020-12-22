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Нарколог Минздрава объяснил, почему нельзя опохмеляться после праздника
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Нарколог Минздрава объяснил, почему нельзя опохмеляться после праздника

Юлия Ямпольская

Здоровье

Принимать алкоголь на следующий день после употребления спиртных напитков опасно. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, плохое самочувствие после принятия алкоголя не является похмельем.

— На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно, это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства, и прежде всего — сердечно-сосудистой системы, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он также добавил, что алкоголь не может улучшить состояние здоровья. На следующий день после употребления спиртных напитков эксперт советует спать, лежать и медленно двигаться.

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алкогольпохмельеМинздрав России
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