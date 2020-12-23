Число участников «Московского долголетия» в режиме онлайн увеличилось в три раза

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За девять месяцев дистанционной работы количество участников проекта «Московское долголетие» увеличилось в три раза — с 22 до 70 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 декабря.

По ее словам, за это время было проведено свыше 104 тысяч часов онлайн-занятий.

Заммэра отметила, что в этом году проект изменил свое направление. Если раньше «Московское долголетие» стремилось сделать горожан более активными, то теперь стало важно, чтобы москвичи из группы риска находились дома. Для этого проект перешел в онлайн-формат.

— Это удобный и безопасный формат, который помогает москвичам старшего поколения продолжать вести активный образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой проводить время дома. С апреля уже проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий, которые были благоприятно восприняты старшим поколением, — уточнила Анастасия Ракова.

Она отметила, что по результатам опроса было решено оставить дистанционный режим в качестве дополнительного формата работы проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, с 16 марта работа секций проекта «Московское долголетие» была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса. Участникам порекомендовали соблюдать домашний режим и минимизировать контакты.

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