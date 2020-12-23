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Астрологи рассказали, в какие дни недели везет знакам зодиака
Фото: depositphotos.com

Астрологи рассказали, в какие дни недели везет знакам зодиака

Анастасия Волоснова

Общество

Астрологи рассказали, в какие дни недели удача будет на стороне каждого знака зодиака. Специалисты считают, что по положению звезд можно предсказать, какие дни недели будут для представителей зодиакального круга особенно успешными или убыточными. Об этом пишет издание 5-tv.ru.

Понедельник — тяжелый день для всех, кроме Тельцов. Их знаком управляет Луна, поэтому Тельцы встречают начало недели весело и бодро. В этот день их поджидает удача в любви и работе.

Во вторник везет Ракам и Водолеям. Покровителем этих знаков является Марс, он заряжает их энергией и силой для воплощения важных и сложных задач. В этот день представители этих знаков зодиака получают хорошие новости и готовы решать проблемы из прошлого.

Среда — день Меркурия, который является покровителем Весов. В этот день Весы могут ожидать похвалу со стороны коллег и партеров. В отношениях тоже намечается удача, стоит планировать свидания именно на этот день.

Овнам и Скорпионам везет по четвергам. Их планетой-покровителем является Юпитер. Он дает этим знакам зодиака чувство уверенности в себе и в завтрашнем дне. В этот день нужно быть готовым принять много серьезных решений, которые положительно повлияют на будущее.

В пятницу все запланированное идеально проходит у Рыб и Дев. Им следует в этот день отвлечься от работы и бытовых проблем и сконцентрировать свое внимание на любовных отношениях.

Суббота — законный день Львов, им покровительствует Сатурн. Планета помогает этому знаку зодиака избавиться от скрытых проблем и тайных врагов.

В последний день недели — воскресенье — под энергетической защитой Солнца находятся Козероги. В воскресенье они демонстрируют окружающим свои лучшие качества, их поджидает удача.

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