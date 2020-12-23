Памфилова допустила онлайн-голосование во всей России на выборах в 2024 году
Электронное голосование в масштабах всей России может быть реализовано к выборам, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в среду, 23 декабря.
Она отметила, что предыдущий опыт организации волеизъявления позволяет совершенствовать систему голосования и внедрять новшества.
— Уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию. Не к 2021 году, а к 2024 году, — цитирует РИА Новости председателя ЦИК.
Памфилова уточнила, что наряду с электронным голосованием останется и традиционное — на избирательных участках.
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