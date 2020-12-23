Шестерых соучастников Максима Марцинкевича задержали в Москве, Сочи и Тюмени

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В России задержали шестерых соучастников националиста Максима Марцинкевича. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

По ее словам, задержанные обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона. Фигурантами дела являются Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Задержания прошли в Москве, Сочи и Тюмени, сообщает РИА Новости.

Петренко добавила, что при обысках у злоумышленников были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи и неонацистская агитационная атрибутика.

Тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

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