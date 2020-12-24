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СК просит арестовать пятерых обвиняемых в убийствах с участием Марцинкевича
Фото: АГН «Москва»

СК просит арестовать пятерых обвиняемых в убийствах с участием Марцинкевича

Виктория Родимкина

Происшествия

Следственный комитет (СК) ходатайствовал перед Басманным судом столицы об аресте пятерых обвиняемых в убийствах с участием Максима Марцинкевича. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в четверг, 24 декабря.

— Поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года в отношении Андрея Кайля, Павла Хрулева, Максима Хотулева, Александра Лысенко и Алексея Гудилина, — уточнила пресс-секретарь.

Она пояснила, что всем им было предъявлено обвинение в убийствах, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно о задержании шестерых возможных соучастников убийства. Помимо названных, был задержан также Семен Токмаков. Он уже был арестован до середины февраля. По версии следователей, одно из убийств было совершено в апреле 2007 года в Подмосковье.

Напомним, тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

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