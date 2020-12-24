Суд Москвы арестовал пятерых соратников Тесака по делу об убийствах

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В столице арестованы еще пятеро обвиняемых в убийствах, о которых рассказывал националист Тесак (настоящее имя — Максим Марцинкевич, — прим. «ВМ»). Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

— Суд удовлетворил ходатайства следствия, всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля, — приводит РИА Новости ее слова.

По информации Следственного комитета РФ, речь идет об убийствах, произошедших в начале 2000-х. Со слов Тесака, который в момент разговора со следователями сам был под стражей, за преступлениями стоят его подельники Семен Токмаков, Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудили. В настоящее время им инкриминируют убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды.

Тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

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