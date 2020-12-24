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Путин предложил обобщить опыт вузов в сочетании различных форматов обучения
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин предложил обобщить опыт вузов в сочетании различных форматов обучения

Ростислав Зубков

Образование

Опыт работы российских вузов нужно обобщить, чтобы сформировать новые, более эффективные подходы к обучению. Такое мнение президент России Владимир Путин выразил на заседании попечительского совета столичного университета.

По его словам, речь идет о развитии цифрового потенциала вузов и способах сочетания различных форм обучения и образовательных технологий. Эти составляющие крайне важны в условиях быстро меняющегося мира, считает глава государства. Он отметил, что в этой сфере деятельности у отечественных университетов уже есть определенные наработки.

— Нужно их обязательно обобщить, сформулировать конкретные предложения, рекомендации об успешных продуктивных подходах к совмещению удаленных форматов с практическим обучением и реальной исследовательской работой, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Он попросил МГУ заняться решением этого вопроса, причем в масштабах всей страны.

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