Путин рассказал о сроках реализации проекта по технологической долине МГУ

Фото: АГН «Москва»

В ближайшие полтора-два года могут быть запущены первые объекты технологической долины МГУ. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 24 декабря, на заседании попечительского совета столичного вуза.

Глава государства отметил, что для реализации масштабного проекта были созданы все необходимые условия. В частности, Москва выделила свыше десяти миллиардов рублей на разработку кластера «Ломоносов», который должен стать стартовой площадкой.

— Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года, — цитирует РИА Новости лидера РФ.

Он также призвал начать строительство с лабораторий и исследовательских площадок, а не с «представительских зданий».

Помимо прочего, Путин подчеркнул, что к 270-летию МГУ, которое вуз отметит в 2025 году, инфраструктура инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы» должна быть развернута в полном объеме.

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