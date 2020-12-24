Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В России следующий год могут объявить Годом науки и технологий. С таким предложением президент РФ Владимир Путин выступил в четверг, 24 декабря, на площадке попечительского совета МГУ.

— Хотел бы именно сегодня здесь... предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Ранее российский лидер оценил состояние экономики страны на итоговом собрании с правительством.

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