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Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий

Ростислав Зубков

Общество

В России следующий год могут объявить Годом науки и технологий. С таким предложением президент РФ Владимир Путин выступил в четверг, 24 декабря, на площадке попечительского совета МГУ.

— Хотел бы именно сегодня здесь... предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Ранее российский лидер оценил состояние экономики страны на итоговом собрании с правительством.

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