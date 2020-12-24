Путин попросил кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин попросил членов правительства РФ быть готовыми к работе и в новогодние праздники. Такая просьба поступила от главы государства во время итогового собрания с кабмином в четверг, 24 декабря.

Президент напомнил о непростой ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, а также о том, что у правительства работа непрерывного цикла.

— Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, надеюсь, будут отдыхать, встречать Новый год. Но ситуация, видите, непростая. Поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это не потребовалось, — сказал российский лидер во время видеоконференции.

Помимо этого, Владимир Путин поздравил членов кабмина с наступающими праздниками и поблагодарил за напряженную работу в уходящем году.

Видео: Telegram-канал «Вы слушали «Маяк»

Читайте также: Путин оценил состояние экономики России на итоговом собрании с правительством