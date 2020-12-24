Путин попросил кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин попросил членов правительства РФ быть готовыми к работе и в новогодние праздники. Такая просьба поступила от главы государства во время итогового собрания с кабмином в четверг, 24 декабря.
Президент напомнил о непростой ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, а также о том, что у правительства работа непрерывного цикла.
— Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, надеюсь, будут отдыхать, встречать Новый год. Но ситуация, видите, непростая. Поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это не потребовалось, — сказал российский лидер во время видеоконференции.
Помимо этого, Владимир Путин поздравил членов кабмина с наступающими праздниками и поблагодарил за напряженную работу в уходящем году.
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