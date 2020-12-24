Путин оценил состояние экономики России на итоговом собрании с правительством

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин оценил состояние экономики страны в уходящем году в условиях пандемии коронавируса.

— Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства, — отметил глава государства на итоговом собрании с правительством РФ, которое состоялось в четверг, 24 декабря.

По словам российского лидера, пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех, в частности представителей кабинета министров России.

Владимир Путин на итоговом заседании правительства также призвал чиновников использовать опыт, накопленный в период пандемии COVID-19, при решении ключевых задач в повседневной жизни.

Президент добавил, что необходимо восстановить экономику в полном объеме, нужно создавать условия для повышения доходов населения, а также учитывать, что граждане надеются и ждут перемен к лучшему, передает РИА Новости.

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