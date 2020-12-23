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Путин рассказал о двойных выплатах для медиков в новогодние праздники
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин рассказал о двойных выплатах для медиков в новогодние праздники

Анастасия Волоснова

Общество

Медработникам, борющимся с COVID-19, в новогодние праздники необходимо сделать выплаты в двойном размере, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В среду 23 декабря Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе обсуждений президент напомнил, что врачи, работающие в новогодние праздники, должны получать выплаты в двойном размере. Теперь это коснется медработников, которые борются с коронавирусной инфекцией.

— Это, безусловно, должно быть сделано, это требование закона. Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание, — в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — приводит РИА Новости сообщение Путина.

По словам президента, такое решение обосновано с точки зрения справедливости и социальной ответственности.

Владимир Путин обратился к членам правительства с просьбой, как можно быстрее организовать работу по решению этого вопроса.

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