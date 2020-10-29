Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию
Фото: pexels.com/freestocks.org

Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

Юлия Захарова

Общество

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал заместитель главы российского Минздрава Виктор Фисенко.

В настоящее время в распоряжении россиян есть два лекарства от коронавируса: «Фавипиравир» — «Коронавир» и «Арепливир», которые ранее применяли только для оказания помощи пациентам в стационарах.

«Фавипиравир» был включен в перечень жизненно важных лекарств, цена на него не должна превышать 5,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Напомним, по состоянию на 29 октября в России зафиксировано почти 1,6 миллиона зараженных COVID-19. при этом выздоровели более 1,186 миллиона, скончались свыше 27,3 тысячи.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Массовая COVID-вакцинация может начаться в Москве в конце ноября

Минздрав РФлекарствокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Почему мы перестали верить телевизору

Все мнения
О проекте