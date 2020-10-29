Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию
Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал заместитель главы российского Минздрава Виктор Фисенко.
В настоящее время в распоряжении россиян есть два лекарства от коронавируса: «Фавипиравир» — «Коронавир» и «Арепливир», которые ранее применяли только для оказания помощи пациентам в стационарах.
«Фавипиравир» был включен в перечень жизненно важных лекарств, цена на него не должна превышать 5,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.
Напомним, по состоянию на 29 октября в России зафиксировано почти 1,6 миллиона зараженных COVID-19. при этом выздоровели более 1,186 миллиона, скончались свыше 27,3 тысячи.
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