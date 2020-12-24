Завершился ремонт первой взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Первая взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево возобновила свою работу. Об этом сообщила корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

Полосу закрыли на ремонт в январе 2020 года. После ее открытия в Шереметьеве активны три ВПП, что позволяет проводить до 110 взлетно-посадочных операций в час.

Планируется увеличить пассажиропоток аэропорта до 110 миллионов пассажиров в год.

Официальную церемонию открытия провели на взлетно-посадочной полосе. После открытия по ней прошел парад аэродромной техники.

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