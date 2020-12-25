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ЦБ лишил лицензии кредитную организацию «Платежный стандарт»
Фото: nikitin@sumirea.ru

ЦБ лишил лицензии кредитную организацию «Платежный стандарт»

Юлия Ямпольская

Экономика

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Платежный стандарт». Об этом в пятницу, 25 декабря, говорится в приказе регулятора, размещенном на его сайте.

С этого дня данная кредитная организация не имеет права на осуществление банковских операций. По состоянию на 1 декабря 2020 года она занимала 395 место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, решение об отзыве лицензии приняли в связи с тем, что организация нарушала требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированию терроризма.

Деятельность кредитной организации «Платежный стандарт» характеризовалась проведением сомнительных транзитных операций, а также операций, связанных с обналичиванием денег.

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