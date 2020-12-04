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ЦБ аннулировал лицензию московского Евроазиатского инвестиционного банка
Фото: facebook.com/Банк России

ЦБ аннулировал лицензию московского Евроазиатского инвестиционного банка

Ростислав Зубков

Экономика

Банк России отозвал лицензию у столичного Евроазиатского инвестиционного банка. Соответствующий приказ появился на сайте регулятора в пятницу, 4 декабря.

С этого момента столичная кредитная организация не имеет права проводить банковские операции. Согласно документу, банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России».

По данным ЦБ, вышеуказанное учреждение занимало 332-е место по величине активов в российской банковской системе по состоянию на 1 ноября 2020 года.

Ранее аналитики предупредили о возможном лишении лицензий 35 банков в России.

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