Массовому закрытию банков в России нашли объяснение

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Даже если в 2021 году потеряют лицензии 35 банков, ничего страшного не произойдет — за последние семь лет в среднем закрывалось по 60 банков ежегодно. Такую мысль в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» заявило, что в 2021 году могут закрыться до 35 банков. Одной из причин называется продолжающаяся стагнация в секторе.

— Месяц назад эксперты утверждали, что лицензий лишится одна треть банков по стране, так что обновившиеся цифры уже радуют, — заметил Юденков. — Всего у нас 480 банков и положение последней тридцатки, действительно, неважное. Только я бы не связывал это со стагнацией, она является разве что общим фоном, главная же причина их проблем — низкая устойчивость и высокие риски, взятые на себя. Они могут умереть в силу естественного отбора и общего закона конкуренции, невозврата долгов крупных заемщиков.

Экономист заметил, что правительство всеми силами старается удержать банки на плаву: создается заинтересованность в займах по ипотеке, на покупку авто, так что причин для особенно пессимистичных прогнозов он не видит:

— Конечно, может случиться всякое, но ничего радикально ужасного в банковском секторе произойти не должно. К тому же, давайте вспомним, в 2013 году у нас было 925 банков, сейчас 480. Это значит, что за семь лет закрывалось примерно по 60 организаций в год, и ничего страшного, отряд не заметил потери бойца.

Если в 2021 закроются 35 банков, особых проблем не почувствуют и вкладчики — если организация входит в систему страхования вклада, то клиенты получат возмещение до 1 миллиона 400 тысяч рублей. В случае, когда сумма на счету больше, необходимо будет обратиться к финансовому омбудсмену за помощью:

— Был случай, когда семья продала квартиру, положила деньги на счет, чтобы купить новую, а банк лопается. Они написали омбудсмену, что остались без жилья, это были их последние средства, и в таком случае вопрос решается в пользу вкладчика. Так что, если утраченные деньги, действительно, были последними, то их вам вернут. А вот, если кроме этого, у вас, условно, есть еще три квартиры, то можете остаться и без вложений.

Наиболее опасная ситуация, по мнению Юденкова, сейчас наблюдается не в банковском секторе, а в сфере микрофинансовых организаций, основными заемщиками которых является малый и средний бизнес:

— В условиях пандемии именно малый бизнес пострадал тяжелее всех, а, когда «умирают» клиенты, умирают и микрофинансовые организации, что крайне плохо, ведь сегодня они, действительно, играют существенную роль. Лавочка добровольного рабства там уже закрылась — теперь у вас не может быть долгов больше, чем в три номинала от взятой суммы. То есть, если человек взял 10 тысяч рублей, максимум, который от него потребуют, 30. Дальше счетчик останавливается. Мы все воспринимаем микрофинансовые организации по образу 2000 годов, когда в сфере процветал безудержный бандитизм, сейчас же основной клиент сектора – малый бизнес.

Экономист заключил, что даже потеря 35 банков хоть и неприятна, но не критична. По-настоящему следует переживать за микрофинансовые организации, претерпевающие кризис.

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