«За чей счет банкет?»: экономист раскритиковал законопроект о «вынужденно безработных»

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В бюджете страны нет денег для выплаты пособий в размере средней месячной зарплаты гражданам, вынужденно оставшимся без работы. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении новой категории безработных граждан — «вынужденно безработных». Сотрудникам, которых работодатель не может обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, введенного в режиме чрезвычайной готовности или ЧС, предлагают выплачивать пособия в размере среднемесячной зарплаты, но не ниже МРОТ.

— Прежде всего необходимо понять, за чей счет будет оплачиваться банкет, — замечает экономист. — Если за счет работодателя, то у него на это просто не окажется денег, ведь сотрудник, ставший «вынужденно безработным», не приносит организации никакого дохода, соответственно, и платить ему не из чего. К тому же в разных профессиях разные заработки. Если временно без работы остался системный администратор или программист, так у них и зарплаты от 150 тысяч рублей начинаются. С выплатами среднемесячной по региону было бы, конечно, проще.

В бюджете денег, по словам Коренева, тоже немного. Есть золотовалютные резервы, но трогать их пока не хотят, потому что это неприкосновенный запас страны. Есть фонд национального благосостояния, создававшийся как раз для того, чтобы оказывать поддержку населению. Там средства могли бы найтись, считает собеседник «ВМ», но для выплат в размере МРОТ, а не среднемесячного дохода:

— Причем понятно, что именно такую категорию вынужденно безработных как раз и стоило бы поддержать. Это не тунеядцы, не бездельники, а просто люди, попавшие в ситуацию, когда работодатель реально не может обеспечить их занятость. Но, как мы уже поняли, если он не может обеспечить занятость, то, соответственно, и денег у него особенно нет. Остается надежда на государство, а тут уже начинаются пикантные моменты. Регионы у нас очень любили хвастаться средними зарплатами, но, как только собрались выплачивать пособия, отталкиваясь от представленных цифр, опираться все стали на медианный доход. И вот его или МРОТ государство, может, и потянуло бы какое-то время. А среднюю зарплату конкретного человека — вряд ли. Хотя сама идея, что очевидно, благая.

Коренев напомнил о недавно опубликованных данных о динамике ВВП по итогам октября, составившей минус 4,7 процента. В ноябре падение, как считает эксперт, окажется еще более глубоким, что приведет нас к минус 5,5–6 процентам по итогам года. Бюджет страны на данный момент является дефицитным, соответственно, и пособия выплачивать просто не из чего.

— Получается, что идея, которая вроде как должна была бы найти поддержку на всех уровнях, будет отклонена правительством. Минфин скажет: «Принимайте что угодно, но денег нет». И будет по-своему прав: их реально неоткуда брать. При этом у нас еще есть возможность для некоторых позитивных изменений. Например, поднять пособие по безработице с позорных 4,5 тысячи рублей до более приемлемых сумм, — добавил Коренев.

Экономист заключил, что несмотря на очевидно социальную направленность законопроекта, реализовать его на данный момент в предложенных рамках не удастся. Единственный возможный вариант — выплачивать пособия в размере МРОТ.

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