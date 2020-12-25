Зеленский назвал условие для звонка Путину

(слева направо) kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ / Кадр из фильма «Слуга народа — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в особых случаях. Об этом он сказал изданию «Фокус».

По словам украинского лидера, он «обязательно будет общаться» с Путиным, если продолжится задержка со встречей советников лидеров стран «нормандского формата». В ходе этих мероприятий выясняется судьба Донбасса.

Также Зеленский отметил, что как президент Украины он должен решать с Путиным «все сложные вопросы» двусторонних отношений.

— Если это поможет быстрее остановить войну (в Донбассе — прим. «ВМ»), я должен с ним общаться, — подчеркнул политик.

Вместе с тем он добавил, что не звонит главе российского государства, поскольку им пока нечего обсуждать.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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