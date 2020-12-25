Неизвестные напали с ножом на мужчину в квартире в центре Москвы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Подвойского Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении в центре столицы. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Подвойского. Там полицейские обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Он рассказал, что созвонился по телефону со своим знакомым, ехавшим к нему в гости на такси вместе с неизвестными мужчинами. Впоследствии между ними завязался конфликт, в ходе которого пострадавшего избили, нанесли ранения предметом, схожим на нож, а также ограбили.

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи заявителю была оказана первая помощь, и он был госпитализирован в лечебное учреждение.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых – троих уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 24 лет. У злоумышленников изъято похищенное имущество и деньги потерпевшего. Уголовное дело завели по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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