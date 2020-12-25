Историк Соколов получил 12,5 года колонии строгого режима за убийство аспирантки

Олег Соколов перед речью на суде попросил присутствующих не смеяться / Фото: youtube.com

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 25 декабря.

Стоит отметить, что гособвинение попросило для Соколова 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной по данному делу признан брат убитой Олег, передает РИА Новости.

Суд посчитал, что Соколов имел умысел на убийство аспирантки Ещенко.

Приговор Олегу Соколову / Видео: Telegram-канал «РУ_ЧП»

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Она показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

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