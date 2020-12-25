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Ирина Климова рассказала про встречу с любовницей мужа
Фото: ir-klimova.ru

Ирина Климова рассказала про встречу с любовницей мужа

Никита Абрамов

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За 10 лет брака актрисы Ирины Климовой и Валерия Боровинских они так и не стали родителями. Более того, Валерий смог год жить на две семьи. Актриса рассказала о встрече с любовницей своего мужа.

Выяснилось, что когда Климова пыталась «склеить» их брак, у супруга параллельно шла вторая жизнь.

— Под конец разговора она мне сказала: «Валера мне сделал замечательный подарок». Я удивилась, ведь с подарками у нас всегда было очень скромно. Ирина говорит: «Я на четвертом месяце беременности», — цитирует актрису StarHit.

Климова тяжело перенесла эту новость, потому что за два месяца до этой встречи у нее случился выкидыш.

Актриса нашла в себе силы простить мужа, после чего они некоторое время жили вместе.

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