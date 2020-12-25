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Росрыболовство усилит контроль за оборотом икры из осетровых видов рыб
Фото: ru.freeimages.com

Росрыболовство усилит контроль за оборотом икры из осетровых видов рыб

Евгения Звощик

Потребление

Росрыболовство разработает дополнительные меры контроля за оборотом икры из осетровых видов рыб и подготовит соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 25 декабря.

Отмечается, что эта тема обсуждалась на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту продукции из особо ценных и ценных водных биоресурсов. Усилить контроль за недобросовестными производителями предложил заместитель министра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

— Необходимо жестко пресекать любые попытки незаконного оборота черной икры, — подчеркнул Шестаков.

По его словам, он поручил своему ведомству совместно с Россельхознадзором подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, передает Интерфакс.

По информации Росрыболовства, за 10 месяцев текущего года в России было произведено 33,1 тонны икры осетровых, что на 4,9 процента больше, чем годом ранее.

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