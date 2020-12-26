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Скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк
Джордж Блейк / Фото: Пресс-служба Внешней службы разведки РФ

Скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Виктория Родимкина

Общество

Легендарный советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов в субботу, 26 декабря.

— Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка, — цитирует Иванова РИА Новости.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Нидерландах. В 1942 году он переехал в Англию, а в 1944 году его перевели в голландскую секцию британской разведки MI6. У него было задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири.

В 1951 году Блейк сообщил советскому посольству, что готов сотрудничать. Он передавал ведомству ценные сведения об английских спецслужбах.

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