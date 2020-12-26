Шайа ЛаБаф пройдет психологическое лечение после обвинения в избиении

Скриншот видео (https://www.youtube.com/watch?v=K7IqQ_fsOOA) / YouTube

Известный актер Шайа ЛаБаф пройдет лечение у психолога после того, как его обвинили в нанесении побоев. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщило издание Variety.

В декабре британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) подала на звезду в суд, заявив, что актер причинял стресс, избивал ее и применял сексуальное насилие. Также стилистка Кэролин Фо обвинила его в побоях.

Девушки требовали, чтобы Шайа прошел психологическое лечение и пожертвовал деньги организациям по борьбе с домашним насилием. Тогда артист от лечения отказался.

Позднее адвокат актера заявила, что он пройдет реабилитацию от наркозависимости и получит помощь в психологической клинике.

Читайте также: Две бывшие девушки актера Шайя ЛаБафа обвинили его в насилии