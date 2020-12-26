Шайа ЛаБаф пройдет психологическое лечение после обвинения в избиении
Известный актер Шайа ЛаБаф пройдет лечение у психолога после того, как его обвинили в нанесении побоев. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщило издание Variety.
В декабре британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) подала на звезду в суд, заявив, что актер причинял стресс, избивал ее и применял сексуальное насилие. Также стилистка Кэролин Фо обвинила его в побоях.
Девушки требовали, чтобы Шайа прошел психологическое лечение и пожертвовал деньги организациям по борьбе с домашним насилием. Тогда артист от лечения отказался.
Позднее адвокат актера заявила, что он пройдет реабилитацию от наркозависимости и получит помощь в психологической клинике.
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