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Самолет Уфа — Волгоград приземлился на запасном аэродроме из-за непогоды
Фото: rostec.ru / официальный сайт корпорации «Ростех»

Самолет Уфа — Волгоград приземлился на запасном аэродроме из-за непогоды

Никита Абрамов

Происшествия

Самолет авиакомпании Utair Уфа — Волгоград ушел на запасной аэродром, который находится в Астрахани из-за плохой погоды в пункте назначения. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

— Командир воздушного судна рейса Уфа — Волгоград принял решение уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань в связи с метеоусловиями, не позволяющими воздушному судну приземлиться в аэропорту назначения, — цитирует Голодову РИА Новости.

Сообщается, что сесть в Волгограде самолету помешал сильный ветер.

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