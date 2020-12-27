Геофизик предсказал мощнейшие землетрясения на всех континентах

Фото: twitter.com / Elisa Perrigueur

В ближайшие 20 лет на всей планете участятся землетрясения по причине изменения формы циркуляции атмосферы, что оказывает влияние на число таких инцидентов. Такое мнение выразил ученый-геофизик Виктор Боков.

Он отметил, что землетрясения являются тектоническим процессом с воздействием атмосферы на кору Земли. Почва может прогнуться до 40 сантиметров на разломах тектонических плит, поэтому многое зависит от циркуляции атмосферы, передает Ura.ru.

— Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма C связана с Азорским антициклоном, а форма E — с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции, — уточнил специалист.

Однако заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что это всего лишь совпадение и никакой связи частоты землетрясений с атмосферой нет.

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